藝人蔡允潔（蔡小潔）2022年5月結婚，並於同年聖誕節生下女兒「小福星」，之後經常在社群及節目上分享育兒點滴；近日她坦言，原以為產後能逐漸與老公恢復行房，但她卻變得「完全沒辦法讓老公碰」，至今已經7個月了。

蔡允潔在節目《小姐不熙娣》中透露，自己有「傷心乳頭綜合症」，主要症狀是乳房被碰觸到就會噁心、憂鬱沮喪，嚴重者甚至無法有正常的性生活，蔡允潔表示，為了不要與老公的關係變得疏遠，產後7個月期間，曾嘗試行房兩次，但最後都痛到連進去都沒辦法，雖然其他嘉賓聽到後都紛紛安撫她不要有壓力，但她仍相當苦惱直呼：「這樣再不做下去，我老公也真的挺可憐的」。

事實上，蔡允潔先前曾因產後沒有立刻瘦下來，一度陷入產後憂鬱症，她回憶坐月子時很容易盜汗，每次一換新的衣服就馬上全身溼透，更完全不想讓老公看到自己一身肥肉樣子。

不過，三個月後她重返節目曬出的泳裝照可見已小腹平坦，也回復到以往魔鬼身材，令網友們讚嘆她身材火辣外，還紛紛敲碗請她分享瘦身秘訣。