紅襪棒球總管布隆（Chaim Bloom）下台一鞠躬，顯而易見是紅襪戰績不佳，不過美媒NBC指出，農場管理、球隊重建、甚至球場戰績都不是他被開除的理由，真正的原因是他讓紅襪流失了太多球迷。原先在波士頓舉足輕重的紅襪相關新聞，漸漸變得讓球迷愈來愈不在乎，這是危及球隊經營的嚴重失誤。

壓垮布隆的最後一根稻草，就是本月初在主場迎戰道奇，前美聯MVP貝茲（Mookie Betts）首度重返芬威球場，獲得球迷熱烈歡呼。這個令人感動的鏡頭看在紅襪高層眼裡很不是滋味，因為現場觀眾席出現很多道奇球迷。儘管紅襪以「芬威球場的吸引力」來解釋這些從洛杉磯不遠千里而來的「藍血」球迷，但老闆亨利（John Henry）心知肚明，那是因為紅襪球迷根本懶得進場。

主場對戰洋基的系列賽，觀眾人數仍維持在3萬以上，然而門票在網路跌價到最低1美元，有些球迷買了票又不想看，乾脆拿出來送人的也有。紅襪在解開魔咒之前而有很長時間沒有奪冠，並不影響球迷對他們的關注，反倒是本季的紅襪令人看不懂他們在做什麼，打得不上不下，季中也沒明確補強動作，又缺乏受矚目的球星。就算布隆成功提升農場排名，但是把球迷留在座位上、把球星的號碼穿到球迷身上也同樣重要。