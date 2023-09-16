日本男星香川照之在日劇《半澤直樹》飾演大反派「大和田」一角暴紅，他生於歌舞伎家庭，父親是鼎鼎有名的市川猿翁（本名：喜熨斗政彥），不過昨(15日) 松竹公司透露市川猿翁因心律不整病逝，享壽83歲。

根據日媒《NHK》報導，被譽為「歌舞伎界革命之子」的歌舞伎演員市川猿翁，本月13日因心律不整，在東京去世，83年生命畫下句點。

市川猿翁是第三代市川團四郎的長子，7歲時以市川團子當藝名首次登台；23歲時，他改藝名為第三代市川猿之助，以創造不受傳統束縛的歌舞伎為目標，熱衷於復興江戶時代的表演，像是宙乘（演員吊鋼絲騰空）和古典歌舞伎，融合傳統和現代，創造「超級歌舞伎」的新流派，風靡一時。

不過，市川猿翁2003年罹患腦中風，為了專心養病而減少演出，2012年，他將猿之助的藝名傳承給第四代（喜熨斗孝彥），退出第一線。近年市川家醜外揚，香川照之被爆對女公關「強脫內衣、揉胸」，其堂弟市川猿之助也疑似涉嫌協助加工輕生，年邁雙親皆身亡，他被列為被告正在接受司法審理，因此舞台劇的演出緊急由香川照之的兒子市川團子頂替。

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