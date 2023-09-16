桃園市昨天兵分8路到大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查進口蛋品合規性，查獲1間蛋品工廠違規。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

進口蛋爭議不斷，桃園市昨天兵分8路到大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查進口蛋品合規性，查獲1間蛋品工廠將進口雞蛋生產為未殺菌液蛋且產地標示為台灣，此外散裝籃蛋也未標明產地，兩者違反《食安法》加總後最高恐面臨700萬元罰鍰。

衛生局副局長余依靜表示，市府12日致電農業部詢問巴西進口雞蛋配售地點，但未獲告知，為把關食安，當天隨即展開聯合稽查。經調查，7月後有使用進口雞蛋的轄內工廠共有3家，進貨來源廠商均是中央畜產會，生產品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋及散裝籃蛋，其中1家工廠遭查獲有標示不實等違規事項，將依《食安法》予以開罰，該廠自7月起由中央畜產會提供原料進口蛋並委託代工生產液蛋，截至9月14日進貨17批，每批進貨312箱，每箱有360顆。

余依靜表示，昨天稽查發現該家違規的蛋品工廠將巴西、土耳其、泰國進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示為「台灣」，涉違反《食安法》第28條，依同法第45條規定可裁罰處4萬以上400萬以下罰鍰。另外，該工廠的散裝籃蛋在販售時也未標示品名及產地，違反《食安法》第22條規定，依同法第47條可處3萬以上300萬以下罰鍰，現已要求業者於16日起至18日至下游商，包括街邊店、自助餐、小吃店等採自主預防下架回收。

余依靜另也說明，桃園市有家蛋進口商的倉儲在台中市，但現場查核發現該處為民宅，經進一步了解後，該民宅為桃園市物流公司委託外倉公司的登記地，實際倉儲位於彰化縣，且該進口商進口雞蛋為3月與農委會合作，自美國專案進口並已全數用罄。

余依靜說，今年8月初忠貞市場越南法國麵包食品中毒事件是否與進口蛋有關，衛生局長劉宜廉也親自帶隊層層追查至源頭供應商，確認越南法國麵包業者使用的蛋非進口雞蛋。衛生局強調，自今年5月25日媒體報導泰國進口雞蛋製成洗選蛋發霉事件起，桃園即率先全國啟動蛋品稽查專案，持續查核進口雞蛋生產製程與轄內8家生產液蛋及洗選蛋工廠，確保食安的行動從未停下。

余依靜提醒食品業者，依據桃園市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣、通知相關廠商進行自主預防性下架，並於24小時內通報衛生局。違反者將依《食安法》第7條規定及同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

余依靜再次提醒民眾，選購食品時須認清中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。