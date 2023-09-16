過去一週，烏克蘭反攻部隊持續在克里米亞半島發動反擊，多艘俄羅斯軍艦遭到毀損。在最新一場行動中，烏軍以海寶（Sea Baby）無人機攻擊俄國導彈氣墊船西蒙風號（Samum），導致該艦艇嚴重受損，一連串反攻行動造成俄羅斯黑海艦隊「無可取代」的損失。

根據路透社、CNN、《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）表示，14日一架海寶無人機在俄羅斯黑海艦隊主要軍港「塞瓦斯托波爾」（Sevastopol，也稱塞凡堡）附近，成功擊中俄國導彈艦西蒙風號，導致船尾「嚴重朝右舷傾斜」並失去動力。

據悉，烏製海寶無人機即使在暴雨中也能執行任務，它能利用大浪躲避雷達偵測，在這次攻擊行動時，海浪高達1.5至2公尺。

西蒙風號具有偵察、摧毀軍艦、掩護登陸部隊並打擊快艇的能力。

俄羅斯國防部則指，西蒙風號確實蒙受攻擊，但行動未獲成功，烏克蘭無人機已遭到摧毀。不過路透社無法獨立核實雙方說法。

俄羅斯黑海艦隊主要軍港「塞瓦斯托波爾」成為烏克蘭攻擊目標，圖為攻擊前後對比衛星照。（路透）
俄羅斯黑海艦隊主要軍港「塞瓦斯托波爾」成為烏克蘭攻擊目標，圖為攻擊前後對比衛星照。（路透）

烏克蘭正嘗試加大對黑海地區的攻擊力度，聲稱本週已在克里米亞半島西部，摧毀俄羅斯先進的S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。此外13日的反擊行動中，飛彈擊中一家造船廠引發大火，也造成廠內維修中的多艘軍艦受損，損失「無可取代」。

烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andrii Yusov）表示，俄軍登陸艦明斯克號（Minsk）、潛艇羅斯托夫號（Rostov-on-Don）均嚴重毀損，而俄羅斯已不再生產類似軍艦。烏克蘭總統澤倫斯基則稱讚烏軍成功摧毀克島防空系統，是一項「非常重大的成就」。

文章來源：Ukraine sea drone damages small Russian missile ship, Kyiv source says
文章來源：Ukrainian SeaBaby drone hits Russian Samum missile warship in Black Sea
文章來源：Ukraine claims ships hit in Sevastopol attack represent "irreparable loss" to Russia

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