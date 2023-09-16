過去一週，烏克蘭反攻部隊持續在克里米亞半島發動反擊，多艘俄羅斯軍艦遭到毀損。在最新一場行動中，烏軍以海寶（Sea Baby）無人機攻擊俄國導彈氣墊船西蒙風號（Samum），導致該艦艇嚴重受損，一連串反攻行動造成俄羅斯黑海艦隊「無可取代」的損失。

根據路透社、CNN、《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）表示，14日一架海寶無人機在俄羅斯黑海艦隊主要軍港「塞瓦斯托波爾」（Sevastopol，也稱塞凡堡）附近，成功擊中俄國導彈艦西蒙風號，導致船尾「嚴重朝右舷傾斜」並失去動力。

A Sea Baby naval drone has reportedly hit a Russian missile ship Samum - Ukrainska Pravda citing sources in Ukrainian Security Service.



Reportedly, the drone attacked the ship yesterday and hit the ship's rear right side. With “a large trim to the stern and a list to… pic.twitter.com/8wKuWXJhQZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2023

據悉，烏製海寶無人機即使在暴雨中也能執行任務，它能利用大浪躲避雷達偵測，在這次攻擊行動時，海浪高達1.5至2公尺。

西蒙風號具有偵察、摧毀軍艦、掩護登陸部隊並打擊快艇的能力。

俄羅斯國防部則指，西蒙風號確實蒙受攻擊，但行動未獲成功，烏克蘭無人機已遭到摧毀。不過路透社無法獨立核實雙方說法。

俄羅斯黑海艦隊主要軍港「塞瓦斯托波爾」成為烏克蘭攻擊目標，圖為攻擊前後對比衛星照。（路透）

烏克蘭正嘗試加大對黑海地區的攻擊力度，聲稱本週已在克里米亞半島西部，摧毀俄羅斯先進的S-400「凱旋」（Triumf）防空系統。此外13日的反擊行動中，飛彈擊中一家造船廠引發大火，也造成廠內維修中的多艘軍艦受損，損失「無可取代」。

烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andrii Yusov）表示，俄軍登陸艦明斯克號（Minsk）、潛艇羅斯托夫號（Rostov-on-Don）均嚴重毀損，而俄羅斯已不再生產類似軍艦。烏克蘭總統澤倫斯基則稱讚烏軍成功摧毀克島防空系統，是一項「非常重大的成就」。