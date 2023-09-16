一名33歲男子某天因頭劇痛、頭暈而緊急就醫，檢查發現，收縮壓竟達250毫米汞柱，遠高於正常值上限的130，且已造成高血壓性腦出血，緊急送加護病房。醫師了解後得知，男子這麼年輕就血壓暴高，是因男子為了省錢，每天吃罐頭配飯，因罐頭鈉含量高，導致血壓飆升。醫師提醒，這樣的吃法嚴重會造成中風等心血管疾病。

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉在《健康好生活》中表示，上述男子在急診室時表示，頭很痛、很暈，且對醫師詢問的反應有些異狀，血壓（收縮壓）量測顯示已達250毫米汞柱，「我當時推測他可能腦出血，」檢查發現，男子確實是高血壓性腦出血，也就是，大腦內較脆弱的血管處，因血壓過高，導致腦出血。

魏智偉表示，年輕人的血壓會如此高，相當罕見。患者的母親表示，患者大學畢業後的體檢發現，收縮壓超過180，家庭醫師詢問後發現，患者大學時為了省錢，連便當都不買，只買肉醬罐頭，配著白飯當一餐。後來患者家裡附近的工作後，因中餐可帶家裡準備的便當，過了一段健康生活，但近來換了工作、改住宿舍，為了省錢，患者再度採吃罐頭配白飯的習慣，導致血壓飆高。

魏智偉表示，罐頭的鈉含量都相當高，鈉會加速血管收縮，導致血壓飆升，而且還會刺激腎上腺素分泌，造成高血壓飆竄、心跳加速。飲食內容對健康影響頗大，民眾切勿因為省錢，讓自己吃進有害健康的食物，以免得不償失。