高雄一名年過七旬的連姓男子於去年9月到仁武分局九曲派出所洽詢問題，經員警告知他這是買賣糾紛後。連男竟然基於氣憤以三字經、「你娘」辱罵警員，經員警勸說後他依然繼續罵警員，警方以現行犯逮捕連男。橋頭地院審理後，依犯侮辱公務員罪，處拘役50日，可易科罰金。

仁武警方表示，這名連姓男子平日就會到派出所領取寄存文書，他於去年9月2日下午到九曲派出所洽詢問題，警員告知他這是買賣糾紛，未料連男之後公然以「糾你娘」、「你娘」辱罵劉姓警員。劉姓警員與一旁的張姓警員依侮辱公務員罪嫌現行犯逮捕連男。

連男被逮捕後還繼續以三字經辱罵兩名警員。警方訊後，移送橋頭地檢署，檢方起訴。連男在準備程序時矢口否認侮辱公務員及公然侮辱犯行，他辯稱沒有罵警察，只是講了「你娘」而已就被銬起來等語。

橋頭地院審理後，認為連姓男子缺乏法治觀念，也沒有尊重警察，辱罵警察事實明確，因此依犯侮辱公務員罪，處拘役50日。可易科罰金，可上訴。