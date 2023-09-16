新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，9/15台股延續前兩日上漲氣勢，指數收在16920.92點，成交量放大近4千億元，更突破季線關卡再展強勁攻勢，近期盤勢表現亮點族群，由DRAM、IP股、及部分高價IC設計股擔綱，看出半導體類股表現火紅，成為目前台股盤面主流。

法人預估，3Q起，半導體類股受惠於高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體3大題材將繼續發威，加上半導體包括驅動IC、DRAM等2大次產業，在市場供需調整回復正常後，相關報價調升，股價也有機會彈升。

所謂高效能運算，即是高速處理資料和執行複雜計算的功能，以臺灣半導體供應鏈來說，主要受惠廠商包括台積電、聯發科、創意、世芯-KY、矽力-KY、信驊、群聯及譜瑞-KY、祥碩、景碩皆是。

另外，未來AI時代下，巨量資料引爆高速傳輸需求，近期火紅的『矽光子及共同封裝光學元件(CPO)』，成為未來半導體產業發展趨勢，目前臺灣半導體供應鏈中，以台積電攜手博通、輝達等，共同開發矽光子及CPO(共同封裝光學元件) ，除台積電外，日月光投控也全力搶攻矽光子技術。

而9月英特爾新平台使用的『Thunderbolt5』連結技術，將利用單一介面，能同時支援資料、影像與電力傳輸，成為未來終端應用新趨勢，也帶動高速傳輸介面需求全面崛起，也帶動臺灣半導體產業中，提供高速傳輸介面的一線大廠，能順勢掌握Thunderbolt 5新規格商機。至於高頻寬記憶體，來自AI對運算能力及頻寬需求要更高，與記憶體相關IC設計廠商，也可望從高頻寬記憶體相關商機受惠。

DRAM產業方面，市場研究機構預估，2024年全球記憶體市場將出現大幅成長，DRAM與NAND市場預估，將分別較2023年成長37%及32%，加上國外記憶體原廠積極減產，記憶體市場價格快速調漲，相關半導體廠商，受惠於DRAM、NAND現貨價止跌回升，股價逐步反應基本面樂觀預期，未來仍有表現空間。

至於驅動IC族群，經過去1年庫存調整，隨庫存水位逐步恢復正常，加上晶圓廠價格鬆動，終端產品價格跌幅放緩，毛利率有守穩，市場研究機構預估，驅動IC產業明年營運表現也將隨之看旺。

王韻茹表示，最近半導體類股在業績題材護體下，不少潛力股價回神，激勵半導體ETF股價近期再度轉強，技術面是突破月線、季線向上的多頭攻勢出現，由於2024年整體台灣半導體產業，可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算(HPC)、高速傳輸及記憶體需求增加等有利條件下復甦。

如果看好未來半導體產業景氣復甦，及臺灣半導體供應鏈中長期投資價值，王韻茹建議採定期定額方式持有，2024年有望掌握半導體新一輪成長周期財，中長期持續累積部位，有助於加速財富放大。