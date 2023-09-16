鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞，在提名記者會上談到台灣經濟時語帶哽咽。財信傳媒董事長謝金河稱讚賴佩霞是一個很Nice的女性，但提到台灣人變窮又很會賺錢，這個說法「邏輯不太通」，他認為，台灣人會有錢，是因為經濟變好，並舉台灣人均所得追上南韓，且和日本平起平坐，這是20年間的變化。

謝金河在臉書發文指出，郭董的副手賴佩霞是很棒的心靈成長專家，是一個很Nice的女性，不過在提名記者會上，賴佩霞對台灣經濟有一些意見，「既然她說到對台灣經濟的看法，我也來說說我的想法」。

謝金河指出，賴佩霞提到台灣人變窮，但台灣人很會賺錢，這個說法邏輯不太通。他分析，台灣人會有錢，是因為台灣經濟變好，以2003年台灣的人均所得輸韓國1萬美元，到了2022年，台灣人均所得追上韓國，且和日本平起平坐，這是20年間的變化。

另一個是台灣全體上市上櫃公司，謝金河說，在馬政府執政8年，每年淨利落在1.2到1.5兆台幣之間；到了蔡政府，從1.88兆，2.19兆到22年3.98兆，企業獲利不斷攀升，大多數企業市值躍升，股東財富也跟著水漲船高。

而賴佩霞提到「外資不敢來台，來台的都是假外資」。謝金河認為，真假外資很難判定，台灣大市值企業，外資持股比率都很高，例如，台積電72.4%，台達電66.9%，日月光76.23%，聯發科57.56%，國巨47.68%，至今外資持有台股的比率仍超過40%，且外資持有鴻海39.98%，「難道也全是假的？」

謝金河強調，台灣金管會統計外資進出，央行也有匯款機制，外資這麼多年影響台股非常重大。