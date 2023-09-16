柯文哲老家遭人檢舉違建，柯媽（左二）決定不等了，16日上午9時自行雇工拆除包括5樓鐵皮屋與1樓庭院的採光罩。（陳育賢攝）

柯文哲老家遭人檢舉違建，柯媽決定不等了，16日上午9時自行雇工拆除包括5樓鐵皮屋與1樓庭院的採光罩。（陳育賢攝）

不等違建查報認定！柯媽今自拆頂樓鐵皮屋 現場畫面曝光 (記者陳育賢攝)

目前僅有柯媽、柯爸與看護居住的柯文哲新竹老家，本月5日遭人檢舉5樓頂鐵皮屋是違建，市府受理後依程序查報、認定中，但柯媽決定不等了，16日上午9時自行雇工拆除包括5樓鐵皮屋與1樓庭院的採光罩，柯媽說，每天都睡不好，拆了心安，這事沒跟柯文哲講。

柯文哲位在新竹市的4層樓透天厝老家，本月5日遭人檢舉5樓頂有鐵皮違建，市府接獲檢舉後，依程序通知區公所查報違章，近日已由區公所完成勘查，但目前查報作業還在進行中，尚未完成認定。

但柯媽何瑞英不想等，為早點平息爭議，決定自行拆除，今天上午9點自行雇工拆除5樓頂的鐵皮屋與1樓庭院的遮雨棚採光罩，醫師女兒柯美蘭也特別回家陪同老人家。

柯媽說，被檢舉後，每天心情上上下下都睡不好，自己來拆掉就好，我現在不敢再講話了，不然講了搞不好又多加1條，我不要。她說，心中就算有冤但要跟誰講，他是官，我是民，我真的沒辦法，今天拆除鐵皮沒跟柯文哲講。

全程陪同柯媽柯美蘭則表示，如果認為是違建，我們自己就拆了吧。

而柯媽雖然心情不好，但關心在外採訪的記者與支持，擔心拆除工程有灰塵，特別出來發放口罩。

民眾黨新竹黨部代理主委、市議員李國璋表示，今天拆除的部分包括有1樓庭院約2坪的遮雨棚採光罩，以及5樓頂約4、5坪的鐵皮屋，整個工程約需4萬餘元，1天就可全數拆除完畢，據了解，之前只有柯爸會上去洗衣、晾衣，以後移往樓下室內就好。