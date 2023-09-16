義消總隊第三大隊金寧防宣分隊長周藝南(中)，10年來走訪各家戶宣導，深入社區建立防火防災觀念的努力備受肯定。(圖／金門縣消防局提供)

來自大陸的新住民周藝南，因緣際會下經由鄰居前金寧防宣分隊長莊素娥的鼓勵與推薦，在2013年加入防宣志工的大家庭，10年來走訪各家戶宣導，深入社區建立防火防災觀念的努力備受肯定，現已扛下義消總隊第三大隊金寧防宣分隊長的重任。金門縣消防局也推薦周藝南參加內政部消防署甄選，從眾多競爭者中脫穎而出，當選2023年度全國防火宣導志工菁英，局長呂英華昨(15)日特別約見嘉許，感謝她長期在防火宣導領域的付出與努力，並恭賀這得來不易的榮耀。

消防局說明，全國防火宣導志工菁英獎項是為了激勵防宣志工們服務的士氣，表彰其無私的奉獻精神，先由各地區消防局初選後，擇優函報消防署，再由消防署邀集相關領域的專家學者與消防人員組成決選委員會，以無記名方式投票選出。全國防宣志工人數眾多，競爭激烈，能獲此防宣志工最高榮譽實屬不易。

周藝南表示，從10年前加入防宣志工的大家庭，就希望付出自己微小的力量，幫助別人學習正確的防火防災觀念；經過多年來持續的宣導，她越來越體認到，防火宣導工作的重要性，為了更加精進自己，她積極參加各種訓練課程，尤其在2018年參加防火宣導種子教官班之後，更是善用平時開會、訓練及其他活動的機會，將正確的宣導常識與經驗移轉生根到其他防宣姐妹身上，大家互相進取，共同進步。

周藝南也說，看著金門的鄉親對於居家防火、防災的觀念不斷地提升，心裡感到很欣慰，所謂「寧可百年不用，也不能一刻不備」，防患於未然才是杜絕災害的根本，如今她擔任防宣分隊長一職，希望能夠憑藉她多年來的經驗，為金門鄉親盡一份心力，防災不懈，永保安康。

消防局長呂英華則表示，事前的預防重於災後的搶救，透過防宣志工走訪各家戶宣導，深入社區建立防火防災觀念，能夠大幅減少災害的發生與損失，提升公共安全。感謝義消與志工們平日的付出與無私的奉獻，期許大家一條心，共同守護金門。