中國警告歐盟啟動中國電動車的反補貼調查可能會傷害雙方關係後，法國經濟財政部長勒麥爾今天表示，歐盟代表一個「強大」的大陸，不能懼怕任何國家。

法新社報導，勒麥爾（Bruno Le Maire）接受美國財經媒體訪問時說：「我們不必害怕任何國家。我們是歐洲聯盟（EU）。我們是單一市場。我們是世界上最強大的經濟大陸之一。」

歐盟13日宣布將對中國電動車展開反補貼調查後，北京當局似揚言採取報復，令人擔憂可能發起貿易戰。

歐盟若認定中國電動車以較低價格進行不公平傾銷，就能加徵懲罰性關稅削弱對手。

中國商務部14日指責這是歐盟「赤裸裸的保護主義行徑」，稱調查「將對中歐經貿關係產生負面影響」。

勒麥爾反駁中方。他在西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉市（Santiago de Compostela）舉行的歐盟財長會議場邊說：「這與保護主義無關。」

他也透露，歐洲13日宣布展開反補貼調查後，感到憂心的法國企業高層們曾致電給他，但他不願說是哪些公司。

勒麥爾說：「我接到一些電話，但我的回應很清楚明瞭。你們想要什麼？衰弱的歐洲還是強大的歐洲？我想我們需要強大的歐洲，一個強大的歐洲是一個能捍衛自身利益的大陸。」

雖然法國推動發起反補貼調查是看準法國車企暴露於市場的風險較少，但法國奢侈品巨頭酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）與愛馬仕國際集團（Hermes）的主要市場卻是中國，一旦遭報復受傷的是法國的高端精品業（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120916