外媒報導，台積電要求設備商延後交貨。台積電今天回應，不評論市場傳聞。

外媒報導，全球最大晶片代工廠台積電因對客戶需求情況漸感不安，已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨。

台積電今天發布新聞稿指出，總裁魏哲家於7月20日的2023年第2季法說會中指出，在2023年第3季，儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整。預期業務將在第3季受到公司3奈米製程技術的強勁推進支持，部分抵消客戶持續的庫存調整。

魏哲家說明，由於總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及因終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第4季也是如此。

他表示，雖然台積電仍預期2023年半導體市場（不含記憶體）會出現年減中個位數（mid-single digit）百分比，但在晶圓製造產業方面，現在預計將年減10位數中段（mid-teens）百分比，若以美元計，台積電2023年的全年營收預期將下降約10%。

魏哲家並預期，無晶圓廠半導體業者的庫存調整將持續到第3季，才會重新平衡到更健康的水準。台積電說明，通常在1月的法說會對該年業務展望發表評論。