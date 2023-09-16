聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）今天被問到台灣加入聯合國的訴求時表示，排除任何人都將損及實現全球發展目標的努力。

路透社報導，世界各國領袖將於下週召開的聯合國大會中會晤，但聯合國1971年曾在一項決議中，承認中華人民共和國是中國在聯合國的合法代表，將台灣排除在外。

各國領袖也將出席聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）峰會，這是2015年制定的全球「待辦事項」清單，內容包括因應氣候危機、實現性別平等以及終結饑荒與貧窮等議題。

阿米娜今天向記者表示：「我認為排除任何人都將阻礙目標…我們說過不會遺漏任何人，我認為成員國必須找出一種方法，來確保我們不會將任何人排除在外。」

她說：「每個人都很重要，無論是台灣還是其他地方。我認為成員國應找出解決方案，這點相當重要。」

被問到阿米娜此番言論時，中國常駐聯合國代表團以代表張軍昨天的聲明做為回應。

張軍表示：「所謂台灣參與聯合國，是一個徹頭徹尾的偽命題。第一，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

台灣的擁護者們表示，聯合國大會第2758號決議從未排除台灣參與聯合國。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）則表示，聯合國堅持一個中國政策，「我們不打算遺落任何中國人民，我們支持所有中國人民，但我們也堅守一中政策」。

台灣長期以來一直呼籲聯合國接納台灣為成員國。外交部長吳釗燮昨天接受美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）訪問時表示，台灣要取得聯合國成員資格「非常困難」，但仍然有希望。

吳釗燮說：「我認為國際社會的關注與日俱增，台灣與中國之間必須和平共處，而討論此議題最好的場域就是聯合國。」

他說：「因此，將台灣排除在聯合國之外既不道德也不公正，我們必須做出改變。」（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1120916