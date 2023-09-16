歐洲聯盟執行委員會決定不延長禁止烏克蘭穀物出口到5個鄰近歐盟成員國的禁令，但波蘭、斯洛伐克、匈牙利今天宣布，會自行限制烏克蘭穀物進口到國內市場。

烏克蘭農民在俄羅斯入侵後即仰賴鄰國協助出口穀物。但大量穀物和含油種子湧入鄰國，造成當地產品價格下滑，影響農民收入，於是一些國家開始對烏克蘭農產品實施進口禁令。歐盟阻止個別國家實施單方面禁令，並祭出自己的禁令，允許烏克蘭透過鄰國出口農產品，條件是必須銷往其他地方。

在烏克蘭承諾採取措施加強出口管制後，歐盟執委會決定，禁令於今天到期後不再延長。

然而，隨著農民正採收農作物並準備出售，這個問題變得特別敏感。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天說，各國不應對烏克蘭穀物進口採取單方面措施；波蘭、斯洛伐克、匈牙利則立即表示，將再對烏國穀物進口實施自己的限制措施，但會繼續讓烏國農產品過境轉運至其他地方。

波蘭、斯洛伐克、匈牙利主張，他們的行動符合各自的經濟利益。

波蘭農業部長特魯斯（Robert Telus）在社群媒體臉書（Facebook）發布聲明說：「禁令包括4種穀物，但在我與農民要求下，也擴大到包括玉米、小麥、油菜籽等穀物製成的餐點，因此這些產品也不會影響波蘭市場。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）補充說：「儘管他們和歐盟執委會不同意，我們仍會延長這項禁令。我們要這麼做，因為這符合波蘭農民的利益。」

根據匈牙利政府今天發布的命令，匈牙利對24種烏克蘭農產品實施全國進口禁令，涵蓋穀物、蔬菜、多種肉類產品和蜂蜜等。

斯洛伐克農業部長隨後也宣布了穀物禁令。

但上述3項禁令都僅適用於國內進口，不影響轉運到其他市場。

保加利亞昨天投票決定取消限制措施。羅馬尼亞今天表示，將等烏克蘭提出防止出口激增的計畫後，再決定如何保護國內農民。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120916