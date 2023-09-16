海葵颱風過境後，花蓮海岸線出現大量漂流木。圖為化仁海堤堆積大量漂流木。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

海葵颱風過後，花蓮縣海岸堆積大量漂流木，花蓮縣政府公告即日起開放特定區域撿拾，撿拾條件為長度2公尺以下、末段直徑小於20公分，或單支重量50公斤以下，民眾可徒手方式自由撿拾，但不得使用機具裁切。

花蓮縣政府公告，海葵颱風後，國有林竹木漂流到國有林區外，當地居民得自由撿拾清理。開放撿拾區域包括和平溪以南至和仁卡南橋（不含和平工業區專用港）、崇德隧道口至奇萊鼻海岸景觀區（不含花蓮港）、美崙溪出海口至台東縣界之海灘、石梯漁港、縣管河川等。

另有中央管河川花蓮溪、秀姑巒溪水系國有林區範圍外區域，及林業署花蓮分署所轄部分保安林地等。詳細開放地點及規範，可到花蓮縣府官網查詢。

林業及自然保育署花蓮分署提醒，僅開放徒手撿拾，不得使用機具裁切，撿拾條件為單支長度2公尺以下、末端直徑小於20公分或單支重量50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，無論是否為貴重木，都可在開放期間、區域撿拾。撿拾時間至下次發布颱風陸警。

林業署花蓮分署指出，民眾若發現漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，需通報花蓮分署或花蓮縣政府運回保管。

撿拾後若想加工轉售，須攜帶身分證件，到花蓮分署轄下新城、南華、萬榮及玉里等4個工作站辦理登記，貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明；若為自行使用，則可直接攜回，不用登記。