雙語政策執行以來讓師生叫苦連天，但執政黨無視反彈，教育部今(19)日還是宣布大專校院學生雙語化學習計畫第二階段啟動。民眾黨總統候選人柯文哲批評，新加坡花了28年才完成雙語國家，台灣無視缺乏師資等問題，執意推動2030年雙語國家政策，「這是戰略問題，但戰術就出錯！」

全國教師工會總聯合會今(16)日舉辦「2024總統候選人教育論壇」，討論諸多教育政策問題，要求總統候選人回應，但上午僅柯文哲到場參加。

論及批評不斷的雙語政策，柯文哲直言，新加坡教育部長都說推動雙語國家政策要花28年的時間，台灣卻想在2030年達到，「一定有問題，口號喊在那裡，師資在哪裡？根本做不到！」

柯文哲也說，他聽過最好笑的笑話是用英文教國文，「怎麼會發生這種事？」而教育原本是讓窮人翻身的最後機會，如今教育不僅沒有消弭貧富懸殊或成為底層翻身的工具，反而是鞏固貧富，階級不再流動，這起現象一定要打破，首先第一步必須先鞏固網路人權，並提升教育經費。

針對少子化，執政黨採取補貼私校學費的做法，「這種作法是粉飾太平卻沒有解決問題！」柯文哲也提到，大學學費凍漲也不對，應該像健保費，該漲就漲，再針對中低收入戶補貼或減免學雜費，不要齊頭式平等，否則會拖垮國家。

至於今年7月軍公教退撫新制上路，全教總也詢問柯文哲，能否允諾當選後擔負起公教人員雇主責任，依精算結果編列預算足額撥補，以杜絕二次年改。

柯文哲回應，退休制度過去沒有關注到人口結構改變，政府應該提升基金收益率，不能失信於民，而現有的舊基金政府應該撥補，讓退休基金永續，新基金也應該積極提高報酬率。他支持軍公教調薪應參照相關經濟數據，軍公教待遇審議委員會應納入公、教、警、消等相關代表。