Harold HAMMERS this one wide open 😤 pic.twitter.com/9pisivdITh — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 16, 2023

光芒16日重登美聯東區王座，暫時與強敵金鶯並列，他們以7比1獲勝，這是光芒7月20日失去王座以來首度爬回來。光芒今年擁有隊史開季最佳的戰績，包括開季13連勝（20世紀以來最佳）、開季連續22場全壘打（大聯盟紀錄）、開季主場14連勝（20世紀以來最佳）、開季連續9場贏對手4分以上（20世紀以來最佳），一直打到4月26日才結束驚奇之旅。

例行賽畢竟是一場馬拉松，金鶯步伐穩健，加上7月的一波8連勝，於正面對決擊敗光芒之後篡位成功。由於光芒92勝57負、金鶯91勝56負遙遙領先，最後「美東冠軍」將是美聯戰績最佳的球隊，可以免打季後賽首輪，因此金鶯與光芒的龍頭之爭關乎雙方季後賽首輪的命運。

光芒先發投手艾弗林（Zach Eflin）表現神勇，7局只被敲了1支陽春全壘打，封鎖金鶯打線摘得本季第15勝。金鶯全場僅有兩支安打，菜鳥柯史泰德（Heston Kjerstad）第6局開炮讓球隊躲過被完封。光芒打線正常發揮，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、馬格特（Manuel Margot）各敲3安，全場13支安打。這波金鶯、光芒4連戰，金鶯連吞兩敗，但還剩兩場可以逆轉局勢。