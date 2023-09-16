隨著資通訊技術的進展，使用電商平台消費購物已經是一般人的生活日常。而台灣網紅在中國大陸「直播帶貨」，或是年輕人赴對岸交流取經，了解電商融合及新媒體產業生態等，儼然已成為兩岸疫後交流的新平台與一大特徵，甚或成為大陸推動兩岸融合發展的「新策略」。

大陸中南大學「海峽兩岸跨境電商行業發展調研團」線上線下調查分析發現，無論在大陸或是台灣，電商平台都產生了極大的反響，預測在今後跨境電商極有可能促進消費結構的轉型，成為今後消費市場的重要方式。而對於越來越多尋求全球購物體驗的消費者，跨境電商將繼續發揮作用。

隨著大陸國務院在近日發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》全文，提及擴大對台跨境服務貿易開放等，可以預期未來電商平台在兩岸之間的流通及重要性將大幅提升。更有分析稱，普通市場主體與大陸龐大市場的綁定，將是「兩岸融合發展的新策略」。

今年8月下旬，有12位台灣網紅到大陸福建參加兩岸新媒體產業融合交流活動，實地了解當地新媒體及直播的生態和運作模式。大陸帶貨一姐薇婭特別錄製影片表示，福建省搭建起兩岸民間交流的大平台，希望台灣青年抓住兩岸融合的電商機遇，成就各自的人生價值和夢想。

無獨有偶，第4屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節10日至12日在北京進行預熱直播，此次預播為「兩岸好茶」專場，由中國台灣網與「老九好茶」抖音帳號聯合開播，共準備了80多種兩岸優選產品。據統計，此次直播共157.8萬人線上觀看，榮登抖音直播「茶飲品類」榜單第1名，銷售額達253萬。

「兩岸同根同源、同文同種，茶文化是聯結兩岸的一個文化符號」，偏愛普洱茶的主播「老九好茶」表示，希望今後可以透過海峽兩岸電商購物節，進一步推廣茶文化，讓兩岸以茶為媒，弘揚中華優秀傳統文化，促進兩岸融合發展。

據指出，自2019年以來舉辦的「920就愛你」海峽兩岸電商購物節，旨在借助大陸電商蓬勃發展的巨大優勢和廣闊市場，透過電商切入兩岸民眾關注的衣食住行，使兩岸民眾享受到兩岸融合發展的紅利。本屆活動將在淘寶、抖音、快手各電商直播平台持續開展3個月。