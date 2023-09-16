高雄市苓雅區昨（15）日爆發一起駭人聽聞的命案，63歲的吳姓男子疑似因「噪音」問題，和鄰居夫妻產生口角爭執，一怒之下持刀上樓攻擊鄰居，蔡女身中4刀、羅男也被猛刺7刀，夫妻倆當場死亡。隨後傳出，蔡姓妻子曾擔任過國民黨前立委黃昭順的競選辦公室助理，黃接到消息後非常震驚且悲痛，並透露自己跟蔡女「原本要聚餐」，沒想到發生不幸事件，此後天人永隔。

據《TVBS新聞網》15日報導，黃昭順在聽到蔡女發生噩耗的消息後，直言自己非常難過，並稱對方是一個很陽光、Nice、且認真的人，嫌犯因為這種原因將夫妻殺害，實在很不應該，但現在最大的問題是受害者夫妻還有兩個小孩，後續將會出手協助幫忙。

除此之外，因為蔡女曾在2010年擔任黃昭順高雄直轄市市長選舉的競選辦公室助理，但由於當時黃不敵對手民進黨候選人陳菊，蔡女也在選戰結束後離開競選辦公室。黃昭順表示，近期當初的競選辦公室才說要安排聚餐，原本是訂在9月18日，但後來臨時改期到9月25日，14日發訊息給蔡女卻一直沒收到回信，不料竟是發生意外。

而吳男行凶當下是在上午7點，蔡女正好要送小孩上學，目擊父母遇害的的6歲大兒子及5歲小兒子，目前已緊急安置在住同棟大樓的阿公家。此外，警方也在接獲報案後，3小時內火速在屏東逮獲吳嫌，吳落網後儘管坦承犯案，但行使緘默權，還辯稱忘了棄置凶器的地點，更不吐露犯案動機、拒絕夜間偵訊，造成警方偵辦上的困擾。