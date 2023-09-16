台灣基進黨昨正式提名吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委，泛綠陣營確定分裂，民進黨立委高嘉瑜選情相當不樂觀，高嘉瑜也在今日舉辦和平保台溫暖好政說明會，邀請前衛福部長陳時中站台，被問到衛福部次長王必勝替吳欣岱站台，高嘉瑜表示，王必勝不是民進黨黨員，他是公務人員，跟基進黨候選人有私人交情，都有各自的朋友和支持的對象。

高嘉瑜表示，自己過去跟王必勝沒有深交，但是在南港住宿型長照記者會，當時蔡英文總統跟王必勝都有到現場，當時王必勝也非常熱情說，如果南港在地服務都會幫忙，自己平時沒有跟他聯絡，但大家都有各自朋友和支持對象。

高嘉瑜表示，自己跟吳欣岱除了這次選舉，之前也沒有互動交流，願意在內湖南港打拚，都是樂觀其成，但國民黨躺著選就有4成以上，能夠跨越年輕選民支持才能當選，如何在這裡推出最強候選人，不要讓國民黨躺著選是大家的期待，不要保送國民黨，也是大家共同期待。

高嘉瑜指出，如果出來參選只是讓國民黨漁翁得利，支持者也不願樂見，她不斷釋出善意整合贏得勝選，才是最好結果，如果讓國民黨輕鬆躺著選不是大家要看到的。

被問到吳欣岱昨稱陳時中是賴清德競選總部主委，不是高嘉瑜競選總部主委，對此，高嘉瑜指出，選舉就是朋友越多，敵人越少，大家不是用這種對立分化，都她來說都希望好的人選得到支持，讓泛綠陣營能更爭取更多認同，如果好的人選有共同目標，為台灣民主而努力。

高嘉瑜說，陳時中部長長期就是民進黨，私下也有很多互動，這次他擔任台北市競選總部主委，也是擔上台北市立委8席全上的重責大任，不會分是誰的人都在同一條船上，希望賴清德高票當選，立委順利連任過半，絕對是大家共同的目標，沒有團結的心無助於選舉勝選。

高嘉瑜指出，從選議員到選立委都是自己在基層努力，地方上長期耕耘大家都看的到，誰站台對她有加分，但最重要還是自己努力，選舉都是習慣靠自己，努力的把自己做好更重要，才會有更多人願意支持，就是凝聚更大認同。

高嘉瑜表示，過去民進黨港湖區的選票確實橫跨綠白藍，才有辦法勝選，從過去藍大於綠高達七成，到好不容易追回五成，艱困選區好不容易翻轉，大家都有看到，又要因為我們分裂而拱手讓人，這是最不好的結果。