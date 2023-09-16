連騰表示，讓車主僅用手機便能實現無鑰(keyless)安全解鎖及控制的無線方案，漸成潮流，已於新車市場中達到約20%的安裝率，各車用keyless技術當中，最先進的UWB(ultra wide band)技術可充分利用UWB脈波訊號之短波長、高頻率、高保密、高安全性、低干擾性及低耗電等優勢，使車載UWB模組與車主手機可以超精準定位及溝通，徹底跳脫了過去使用藍芽或NFC等keyless技術所造成的定位不精誤開關、無線訊號易被駭等問題，亦避免了後續車竊或生命危險等疑慮，加上UWB已是蘋果手機內建標配、安卓手機預將跟進，可見UWB無線控制方案將成為各車廠keyless及無線控制的首選。

目前車用UWB無線控制解決方案，僅有荷商NXP恩智浦等極少數歐美廠商提供，除成本較高又加上近年地緣政治的原因，致亞太各車廠在車用無線控制領域的發展及應用進展緩慢，到目前僅有大眾汽車的部分高階車種能配有UWB無線控制模組。

連騰科技主導之「5G車聯網UWB聯盟」宣布正式推出『汽車UWB無線控制模組』，該聯盟由專研藍芽/NFC/UWB 等無線訊號及天線技術的連騰科技主導，使用德國量測儀器國際大廠Rohde & Schwarz的一體式無線通訊測試儀CMP200，負責汽車UWB無線通訊模組的設計研發；聯盟其他成員有：IC設計廠新唐(4919)、記憶體廠華邦電(2344)、 為一汽、豐田等服務的重慶製造業民營企業100強車載大廠大明汽車電器及分析實驗室龍頭閎康科技(3587)、以及全球半導體通路商市佔全球第四名/亞太第二名的文曄(3036)來協助將其導入車廠並提供後續服務。