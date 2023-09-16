警方與海巡署等單位及團體海陸空大搜尋，惜仍未尋獲楊姓老翁。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣福興鄉68歲楊姓老翁本月6日打赤膊騎腳踏車離家後，迄今11天音訊全無，老翁沒帶錢出門，卻一度被發現出現在離家數十公里的南彰化社頭、二水等地，最近1次出現則是在雲林縣莿桐鄉，家屬焦急不已，期盼各界協尋，讓老翁早日返家。

彰化縣鹿港警分局接獲家屬報後，隨即從楊姓老翁住處起，開始大範圍調閱監視器畫面，逐步比對分析其移動軌跡，並且同步動員逾600人次人力到沿海及河邊等地搜救，還使用空拍機大範圍搜尋，但卻無所獲，而老翁身無分文，10餘日來竟能移動逾百公里，也讓警方感到訥悶。

警方表示，6日下午3點40分，楊姓老翁騎著1台橘色捷安特自行車離家，當時楊姓老翁離家未穿上衣，下半身為灰色短褲及藍色拖鞋，留短髮（白），當時楊姓老翁先騎車到鹿港鎮的親人住處拿取信件後，之後即不知去向，當晚也未返家，家屬找尋未果後報案。

家屬向警方表示，楊姓老翁有可能疑似失智而走失。警方查出老翁於6日下午4點15分曾在出現在鹿西路與台61線路口，行進方向往北，遂動員逾數十人次的警、民力前往吉安路防風林區、慶安水道等區域搜尋，然都毫無所獲。

警方透過監視器又發現楊翁騎車由沿海往內陸移動，發現楊翁曾出現在員林市區，並在繞行一陣子後再南下至社頭鄉、二水鄉，甚至還跨越彰雲大橋，抵達雲林縣，最後身影出現在莿桐鄉，自此再無其蹤影。

警方11天來共動員逾600人次警、民力，搜尋範圍包括學校、機關、車站、景點與沿海區域，惜都無所獲，因楊姓老翁最後身影出現在雲林莿桐，因此已請雲林縣警方協尋。