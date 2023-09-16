75歲余天去年7月曾因為小中風住院，之後健檢時照出肝臟有7公分大的囊腫，醫生當時建議他兩周後最好再回診追蹤檢查，對此，余祥銓也透露爸爸爸回診病況。

根據《三立新聞網》報導，余祥銓表示，爸爸的腫瘤為良性，只需與它和平共處就好，但吃飯時飯量要減少，才不會因為肝臟囊腫頂到胃，容易有飽足感不舒服。

事實上，余天去年就有感覺用餐時經常一下子就飽了，後來檢查後發現，他的胃已被整個肝臟囊腫包住，導致食物吃下肚後很難消化，但因擔心手術後會造成囊泡擴散，因此不建議開刀，但醫師當時初判良性機率大過惡性，建議先進行追蹤治，所幸最後結果為良性。

然而，余天先前因忙於選舉加上愛女余苑綺逝世，疑似因壓力過大加上傷心，導致右邊手腳麻痺，連左右眼也不平衡，因此余祥銓緊急將他送到醫院看診，怎料住院一周出院，竟又再度中風，醫生表示，還好阻塞的是旁邊支線，不是主要血管，換做一般人遇到這樣程度的狀況，早就有生命危險。