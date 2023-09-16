高雄市15日發生冷血惡鄰凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於今日早晨上樓殺害屋主夫妻，2人身眾多刀慘死，獨留家裡2位孩童為活口。昨日吳嫌兒子偵詢時提到，曾聽過吳嫌稱自己有憂鬱症，但未見過他吃藥及就醫，而高雄市長陳其邁今日表示，吳嫌並沒有精神疾病就診的相關紀錄，但有一些內科疾病。

高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯在逃亡100多公里後，於昨日早上10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，落網後相當不配合警方調查。

昨日警方對吳嫌兒子偵訊時，他表示曾有聽過父親說自己患有憂鬱症，不過未見過父親服用精神疾病相關藥物，也未見過父親就診，而警方調閱就醫紀錄，也未見有精神科相關疾病。

今日陳其邁表示，在第一時間社會局志工已經介入，對2位孩童做相關安置照顧工作，教育局、學校也會全力把小朋友照顧好，包括一些輔導諮詢中心的社工跟心理治療的介入，務必讓小朋友能夠受到最好的照顧，這個是我們最關心的。

而對於精神疾病部分，陳其邁說明，懲治這種不法暴徒，高雄市一定會貫徹打擊犯罪的決心，保障市民的一個安全，在根據偵訊初步的結果，這位凶嫌他並沒有精神疾病就診的相關紀錄，有一些內科疾病，所以要怎麼樣能夠落實更早來發現存在風險的對象，高雄市政府也會結合衛生局、社會局、治安機關來加強相關犯罪預防的工作。

而對於疑似為噪音釀殺機，陳其邁回應，很多噪音擾鄰這種住宅糾紛，其實在現代公寓愈來愈多情況之下也層出不窮，所以要看怎麼樣才能夠精進我們在這些相關的公寓大厦的管理，以及噪音擾鄰糾紛的調處，怎麼樣能夠來落實相關的工作，我們會來做檢討。