淡水漁人碼頭光雕水舞秀受到好評，9月16日加碼延長至9月27日，每晚共計7場次演出。（新北勢漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂推出光雕水舞，湧進大批民眾到場觀看。（新北市漁業處提供／蔡亞樺新北傳真）

「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」終場煙火秀，9月10日落幕，光雕水舞秀仍持續每晚在漁人碼頭演出，頗受好評，原計展演到今晚，新北市漁業處宣布加碼延長至9月27日，每晚6點半至9點半、每半小時展演1場，其周邊的木棧道商家、淡水魚市等業者也趁機推優惠，搶攻商機。

漁業處指出，今年光雕水舞秀結合高科技「扇形水幕」、「雷射光雕」，用雷射將淡水的特色和漁人碼頭之美雕刻在扇型水幕中，每場搭配不同的夏日氛圍歌曲，讓民眾享受聲光響宴。光雕水舞秀展演期間原至9月16日止，加碼至27日，每日共7場次。

配合水舞秀加碼演出，漁業處表示，港區7家木棧道商家、淡水魚市、福容飯店延長活動優惠方案，等待水舞展演的空檔，不妨逛逛走走品嚐美食。港區內還有幾米女孩藝術裝置拍照打卡，免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場及積木共和國。

新北市漁業處長簡明雄表示，每年在淡水漁人碼頭辦理仲夏繽紛樂系列活動活絡漁港夜經濟，今年2場煙火秀吸引約12萬7千人，到9月27日前持續有光雕水舞秀，邀全民到淡水漁人碼頭賞水舞、伴美食，度過浪漫的夜晚。