洪姓女子2016年在麻將桌上認識已婚的蕭姓電子公司老董，兩人發展婚外情，祕密交往5年餘，後因洪女傳訊向正宮挑釁戀情曝光，正宮向洪女求償100萬，新北地方法院審酌兩造經濟狀況後，判洪女賠償60萬。

正宮主張，她與蕭姓老董30餘年，共同經營電子公司維生，至今未離婚。她在去年突然接到洪女挑釁表示她跟蕭正在交往，還傳送多張合照給她，蕭才坦承外遇洪女多年，認為洪女侵害她的配偶權，求償100萬元。

洪女反辯，稱她以為蕭姓老董早已離婚，直到看到蕭的身分證才知道受騙，要趕蕭走卻趕不走，還被他跟蹤、騷擾，傳訊給正宮是要她帶走蕭，否認有侵害配偶權。

法官審酌蕭姓老董稱兩人交往多年，洪女都知道他已婚身分，並供稱洪女傳訊給正宮討錢、挑釁，整件事情才曝光，加上洪女與蕭姓老董的對話紀錄、洪女傳訊「這是妳老公的牌嗎」等對話給正宮，認定洪女知道蕭仍已婚，考量兩造經濟狀況後，判洪女須賠償60萬元。