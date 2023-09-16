桃竹竹苗縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，本月13日上午11時開賣被秒殺，新竹市政府表示，因大批民眾反映希望加碼，經協調已請卡廠再加碼製作1000張紀念卡，16日在全家便利商店、蝦皮商城開放第2波預購。

市府交通處長倪茂榮表示，新竹縣市、桃園市、苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，第1波預估銷售1000張，開賣第天即銷售一空，因接獲許多民眾反映預購買不到紀念卡，經協調評估後決議開放第2波預購，目前已請一卡通公司再加碼1000張，今起在全家便利商店及蝦皮商城開放預購，預計10月13日開放市民朋友取卡。

由於緊急製卡、包裝及配送需要時間，10月13日開放取卡，請市民朋友耐心等候，同時提醒民眾，已購入TPASS紀念卡民眾，在取卡後請至一卡通官網登錄專區完成資料登錄，需輸入身分證字號、生日、手機號碼及「TPASS一卡通」外觀卡號，以辦理線上記名服務，一卡通公司將在10個工作日審核完成後，以E-mail通知民眾到4大超商，由店員靠卡領取公路總局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，領取期限至明年1月31日。

交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票推出後獲得市民朋友熱烈迴響，共4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，市府同時積極優化相關措施，確保10月2日正式上路無虞，預購詳情可洽新竹市政府交通處網站－桃竹竹苗通勤定期票專區。