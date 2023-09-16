劉男駕車自撞電桿後，遭隨後趕抵的警方逮捕。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣58歲的《藥事法》通緝犯劉姓男子，昨天凌晨駕車途中發現遭警車尾隨後，加足油門逃逸，不料逃著逃著駛進農路，並自撞電桿及道路護欄，把車內的安全氣囊撞到全都爆開，自己也在無路可逃下乖乖束手就縛。

員林警分局林厝派出所所長蔡順利指出，該所員警於15日凌晨3點25分執行巡邏勤務時，在員林市山腳路1段發現1輛轎車懸掛車牌與車身不符，且該車輛發現巡邏車後加速逃逸。

員警見狀立即通報線上巡邏警網加入攔截圍捕，警匪追逐了約20分鐘，一路從員林市山腳路一段追逐至社頭鄉山腳路三段601巷道路。

該道路為農路，路幅狹小且蜿蜒，就在警員邊追捕邊連繫支援警力之際，發現該輛轎車因失控自撞電桿後橫停在路中，並不斷發出蜂鳴聲。

警方下車逮人，經查駕駛人為彰化地檢署發布的《藥事法》通緝犯劉男，並查獲涉嫌懸掛失竊車牌兩面及第一級毒品海洛因2包。全案警訊後，劉男被依涉嫌《藥事法》通緝、毒品、竊盜等罪嫌，移送檢方偵辦。

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