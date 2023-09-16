據資深釣客判斷，男子可能誤走「小板」，通行如同走在獨木橋一樣窄而危險。（蕭嘉蕙攝）

走著走著就消失了！1名北部男遊客今凌晨前往富岡漁港觀夜釣，摸黑走在港堤防上時，不慎跌落10公尺深的涵洞，附近釣客聽聞求救聲，隨即通報救援。據資深釣客判斷，男子應該是「選錯板」，走起來就像獨木橋一樣窄而危險。

16日凌晨，台東富岡漁港東側堤防的涵洞內傳出救命聲，1名男性釣客面部朝下「趴」在洞底，左腿彎曲成90度，鮮血直流，所幸意識清楚，但無法自行脫困，消防人員獲報到場，先替傷者進行初步包紮，再利用長背板固定，以吊掛方式順利將人救出，隨後送醫治療。

據了解，該名來自台北的男遊客與2名親友到富岡漁港觀人夜釣，疑似不熟悉地形，加上夜黑視線不良，一腳踩空墜落深達10公尺的涵洞，造成全身多處骨折。

資深釣客表示，富岡漁港東堤通道分為「大板」和「小板」，大板較寬，走起來安全，該男子可能是誤走小板，整個人就像走在獨木橋上，重心一旦失穩就容易摔落涵洞。