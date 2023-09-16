基隆市驚爆狼師偷拍事件！某間私立補習班30多歲男性班導，任職2年多，日前有女童在如廁時發現從芳香盒掉落，裡面疑似有針孔鏡頭、電池等，女童覺得有異，向班主任報告說有掉出「奇怪的機器」。後補習班即刻報警，警方調查後在男導師住處電腦內查扣遭偷拍如廁畫面，初步清查受害女童約有30多人，訊後將該班導依妨害秘密罪移送基隆地檢署偵辦，並向法官聲請羈押獲准。

基隆市政府16日上午發出聲明證實，接獲該案通報後已展開調查，補習班已將該師停聘，配合司法調查，並依不適任人員通報。後將追究補習班疏於照顧責任，如限期未改善可停止招生，甚至撤銷立案。

據了解，基市警局第二分局調查指出，於9月13日下午，有一名補習班的女童如廁後，發現牆上芳香劑掉在地上，本來覺得沒事，但她仔細一看，發現有一些線路與異物一同散落，因此向園方反映此情形，班主任當晚就報警處理。

然而警方獲報到補習班調查時，發現芳香盒已被男班導丟進垃圾桶內，也找到針孔攝影機的電池，卻未見鏡頭，員警向男班導追問去向，男班導竟供稱他已沖把它到馬桶不見了。

由於該案疑點甚多，警方為調查釐清，向檢察官請示核准後至男班導住處搜查，竟在他個人電腦發現有女童如廁的偷拍影片，當場查扣檔案等證物，也於13日移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後，晚間即以有滅證之虞向基隆地方法院聲押獲准。

檢警調查指出，在查扣檔案中，疑為從芳香盒裝的針孔鏡頭拍得的畫面存入，有的拍到下半身如廁動作，部分有拍到臉，多名是就謮的女童，男班導供稱因好奇，以芳香盒為掩護偷拍。此外，男班導竟還開了多名被害女童的資料夾，分別收藏女童不同時間如廁及私密照片。

警方表示，根據該男供述，他以芳香盒偷裝針孔拍攝時間有數月之久，至於被拍人數還要進一步清查，將了解家長是否提告。據悉有家長非常憤怒，表示要提告到底。

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