女星賴佩霞先前在電視劇《人選之人─造浪者》演出「林月真」一角引發討論，還因此入圍第58屆金鐘獎迷你劇集女配角獎，本周她投下震撼彈，將投入正副總統選舉，有部分劇迷虧是《人選之人》第二季，更有人入戲太深笑說會支持，對此，「國師」唐綺陽稍早發文表示，明白部分觀眾的心態，但她認為大家應該支持的是編劇，而不是演員。

賴佩霞本周因選舉及金鐘獎兩大議題成為話題人物，對此，唐綺陽稍早發文表示如果大家是喜歡「林月真」這個角色帶來的理念，想支持像林月真一樣的政治人物，「那你應該支持的，是寫出這個角色、台詞的編劇，她們才是那顆腦」，並下Hashtag說：「本來隱藏好好的都看清楚了」、「真實想法與真相浮現」。

唐綺陽發文。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

唐綺陽最後不忘留言表示：「支持人選之人編劇簡莉穎跟厭世姫得金鐘獎啦」，引來其他網友回應：「真的，編劇跟導演才是讓該演員變成林月真的關鍵！」、「集氣編劇本屆金鐘獎」、「國師真是人間清醒」、「對好劇，有接近瘋狂的著迷，所以每年金鐘獎，最專注的獎項，就是最佳編劇入圍名單，及得獎者其次是最佳導演。始終深信，編劇，是那個把故事從腦裡搬到劇本的人。最佳演員的出線，基底是腦子裡有這個故事的」。

而賴佩霞昨緊急宣布辭演舞台劇《蘑菇》，臺北表演藝術中心表示：「劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票」，引來網上兩極評論，她本人則開直播救火，表示自己在先前不喜歡衝突，現在會挑出舒適圈去面對，而在影集《村裡來了個暴走女外科》中飾演護理長凱莉的許乃涵（涵冷娜）則留言曬出照片表示願意代打上陣演出該角色，雖沒得劇組回應，但網友都按讚替她打氣。