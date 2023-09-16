我國參加「2023年世界舉重錦標賽」代表隊選手羅楹湲16日在沙烏地阿拉伯利雅德以抓舉112公斤、挺舉133公斤、總和245公斤成績奪得女子87公斤級抓舉及總和2個項目金牌，蔡英文總統獲知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

該賽事於9月4日至9月17日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行。另依據國際舉重總會的規定，世界錦標賽為爭取奧運資格必須參加的重要賽事，欲爭取2024年巴黎奧運參賽席位的選手，必須報名本屆世錦賽，因此各國精銳盡出，選手除競逐獎牌外，也期能透過本次參賽爭取奧運席位，朝2024年巴黎奧運邁進。

教育部體育署表示，舉重向來是我國競技重點發展運動種類，連續4屆奧運都奪得金牌，也是國人高度關注的運動之一，對於我國代表隊羅楹湲選手為爭取國際競賽成績而努力值得肯定，為激勵選手續在杭州亞運，將平日揮汗苦練的實力全力發揮，體育署未來也將持續挹注培訓參賽所需資源及行政後勤支援，協助我國優秀選手在重要國際賽事的競技舞台不斷向上挑戰，續創佳績。