據統計，50歲以上男性半數會有攝護腺肥大問題，而攝護腺癌的機率也隨年齡增加而上升。一名61歲男子原本即有攝護腺肥大困擾，排尿速度變慢、尿柱變細，未料一次健檢的抽血與核磁造影檢查發現，他已罹患攝護腺癌。醫師表示，攝護腺癌好發於年長者，但若有家族史與偏愛高脂飲食者，罹癌機率較一般人大。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，上述男子從54歲起就與大多數男性一樣，都有攝護腺肥大困擾，排尿明顯受到影響，隨著年齡增長，症狀也越來越明顯。但男子以為這只是攝護腺肥大，而未再就醫。

在一次健檢過中，男子的攝護腺特異性抗原（PSA）抽血檢查數值已超過正常值、來到13ng/mL（正常範圍0～4ng/mL），且透過攝護腺磁振造影檢查影像發現攝護腺有一處明顯的異常結節陰影。後續男子接受泌尿科醫師檢查，確診為早期攝護腺癌。

錢政平表示，雖然攝護腺肥大與攝護腺癌並無關連，但要注意的是，隨著高齡化，台灣男性攝護腺癌人數增加。攝護腺癌早期症狀不明顯，開始出現症狀時，與攝護腺肥大症狀差不多，包括尿急、尿柱變細、排尿時排不出來、尿速變慢、膀胱無法排空的感覺、夜尿等。

他表示，攝護腺癌除了與年齡增長相關外，也與荷爾蒙、種族、食物等有關，其中，若有家族史或偏愛高脂飲食的人，罹患的機率會比一般人還大。攝護腺若早期發現，若未發生骨盆腔淋巴轉移，經過治療，5年存活率可超過90％。他建議，50歲以上或40歲以上有攝護腺癌家族史的男性，應定期接受攝護腺檢查。