高雄市苓雅區武廟路昨（15日）發生一起凶殺案，一對年輕夫妻疑似與63歲吳姓男子因噪音問題有摩擦，遭對方活活砍死，留下2個孩子。男藝人黃鐙輝老婆萁萁（李偵萁）得知噩耗後，透露收到該案親戚的私訊，看完內容她當場大哭。

萁萁和黃鐙輝育有1女2子，年紀與倖存的孩子相仿，她在社群平台難過地表示：「看到新聞，真的⋯希望孩子的親戚都是好的人，（哭泣表情符號），我哭了，嗚嗚嗚孩子的親戚私訊給我，他們會讓孩子平安長大的。滿滿的祝福給他們。」

此文一出，女星郁方感同身受，默默按了讚，有網友留言：「孩子們一輩子的陰影，還年紀很小，還很多酸民在探討噪音～舊大樓共振效果，不見得是樓上傳來的聲響啊！有夠冤枉。」萁萁悲痛地回：「真的」並留下大哭的表情符號。

吳姓嫌犯被警方逮捕後，依殺人罪移送法辦，但態度很不配合，面對疑似為凶器及血衣的物證，仍以「拒絕回答」應對，讓警方無法直接認定所尋獲的刀械與衣物為做案時的物證，只能以「疑似證物」請檢察官相驗，待以科學證據將吳嫌繩之以法。