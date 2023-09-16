疑不滿佛教講堂音量 男子持榔頭砸講堂玻璃（警方提供）

高雄驚傳吳姓男子疑因噪音問題殺害羅姓夫婦，日前新北市中和區也發生男子疑不滿住家附近佛教講堂音量，夜半持榔頭砸毀講堂玻璃門窗案件，轄區警方已依毀損罪嫌送辦。

據了解，66歲鄭姓男子認為住家附近興南路某佛教講堂在講課時，發出噪音已對他造成干擾，遂於本月10日凌晨1時許至講堂外，持榔頭逐一砸毀大門及多扇窗戶玻璃，犯案後騎腳踏車逃逸。

警方調閱監視器鎖定鄭嫌涉案，通知到案說明，鄭嫌供稱不滿講堂噪音，因而犯案。偵訊後，警方以毀損罪嫌將鄭男函送檢方偵辦。