台中市烏日高鐵特區超商密集，卻缺乏大型賣場，不少民眾希望大型賣場能在地方落腳，台中市立委第二選區參選人、前立委顏寬恒助連鎖賣場業者找地惹議；顏寬恒表示，他請認識開發商提供資料並安排地主、業者會面，經雙方磋商成功，希望能帶動地區商機。

台中市烏日高鐵特區近年因為交通便利，大樓、建案林立，吸引許多人口移入，雖然超商密集，卻缺乏大型賣場，生活機能極不便，當地住戶也常在網路上「敲碗」，期盼連鎖賣場能落腳高鐵特區。顏寬恒自前年9月就常接獲民眾反映，並於同年11月聽聞連鎖賣場徵地的消息，因此主動向業者相關承辦了解情形，發現卡在價錢與需求問題，找不到適合的土地。

顏寬恒說明，他於同年11月主動請認識的開發商，針對高鐵特區一帶租賃土地探訪，了解相關之地目與符合條件的項目共找到12筆資料，其中3筆較符合該賣場地段與坪數的需求，但租金價格較高問題仍須協調。

他表示，開發商於前年12月21日提供相關資料給賣場承辦單位，經確認後再針對其中兩筆進行了解協商。經溝通，地主於同月23 日表示價格有彈性空間，於是安排地主當面與賣場業者進行磋商；同月30日安排開發商與賣場業者會面洽談搭建成本；隔年1月7日再次安排賣場業者與地主二次會面，並於1月25日磋商成功，對價格取得共識。

顏寬恒補充，去年03月15 日賣場業者請他們協助協尋價格適當的施工團隊，他允諾以成本價找尋友好廠商提供幫助，並於今年初正式動工，預計將在今年底正式開始營運，希望未來能夠為地方帶來更多繁榮商機，服務在地的鄉親朋友。

台中烏日高鐵特區範圍主要在三和與榮泉兩里，近幾年來超商由個位數成長到超過20間便利超商，曾有「超商1條街」封號，顯見超商在該區的密集程度。