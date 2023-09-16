金門縣聯社發出聲明表示，對於「異常擠兌」的禮券(藍色)經查核並非該社發行有案之禮券。(圖／民眾提供)

金門縣政府機關學校聯合員工消費合作社(縣聯社)日前傳出拒收該社更名前所發行之禮券，引發地區消費者不滿；該社14日發出聲明表示絕非拒收，對於沒有疑慮的禮券，本於服務鄉親宗旨，絕對會盡最大的服務，而部分有疑慮的禮券可循正當管道尋求協助。對此，消保官表示，該社雖已進行組織更名，但其主體仍未發生變更，未影響原先對外的一切交易行為，經主管機關限期改正而屆期不改正者，將處以新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

據投訴的王姓民眾表示，日前至縣聯社消費時，要使用該社發行的禮券結帳卻遭到拒收，當下讓他感到十分錯愕與不解。明明這些禮券就是縣聯社印出來的，負責人卻理直氣壯的說因為組織更名就不認帳了，這種「射後不理」的行為真的很惡劣，下次不會再去消費了。

對此，縣聯社於14日發出聲明表示，該社公開發行「有限責任金門縣機關學校聯合員工消費合作社」禮券，本於企業責任，消費者權益，絕對繼續收受。但由於近日來發現非上述該社名稱禮券異常擠兌，且經查核並非該社發行有案之禮券，出現疑似偽禮券，造成該社極大的損失，為顧及4159員社員股東權益，自即日起對於非上述該社公開發行之禮券，有必要做進一步的審視檢驗。

縣聯社強調，該社絕非拒收，對於沒有疑慮的禮券，本於服務鄉親宗旨，絕對會盡最大的服務，而部分有疑慮的禮券可循正當管道尋求協助，該社將盡最大的誠意協助與配合。

對此，金門縣政府消保官王晶英表示，盡管金門縣聯社在2015年進行組織更名，但其主體仍未發生變更，因此未影響原先對外所為的一切交易行為。因縣聯社依法登記的主體依然存在，根據法律，仍有義務兌現在組織更名前所發行的禮券。至於該社主張某些在更名前發行的禮券可能是「偽禮券」，王晶英強調，若禁止消費者使用，根據消費者保護法的規定，該社應就其主張事實負舉證責任，不能由消費者去承擔。

王晶英指出，企業經營者使用定型化契約，若違反其應記載或不得記載事項者，經主管機關限期改正而屆期不改正者，將處以新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，再次限期改正而屆期不改正者，可處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。