陳女嗜吃對岸美食，去年底在阿里巴巴購物網站向某賣價訂購1大箱烤雞脖、3包海底撈嫩牛自煮火鍋、2包含雞肉的台式滷肉飯，今年2月空運來台時，經海關人員儀器檢查發覺有異，開箱查驗並扣得前開物品而查獲。因陳女犯動物傳染病防治條例，新竹地院判處有期徒刑2月。

判決書指出，對岸並非農委會公告的「高病原性家禽流行性感冒」及「新城病」的非疫區，如產品如自對岸輸入，並為上述兩種傳染病感受性動物製品者，則禁止輸入。但陳女明知如此，卻在阿里巴巴網站向某賣家訂購肉製品，企圖進口台灣。

陳女當時下單購買了7.5公斤的烤雞脖1箱、海底撈麻辣嫩牛自煮火鍋套餐含牛肉片共3包、含雞肉的台式滷肉飯2包，在今年2月17日，委託不知情的貨運公司進口來台，由於該批貨品未經檢疫，且為禁止輸入之應施檢疫物，經海關人員儀器檢查發覺有異，開箱查驗並扣得前開物品而查獲。

新竹地院法官認為，審酌陳女擅自輸入禁止輸入之檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，所為實屬不該，念及陳女犯後坦承犯行，態度尚佳，購買雞脖子、牛肉火鍋與台式滷肉飯為自己食用，數量非鉅，另甫輸入即遭察覺，尚未致生實質性的具體危害，依動物傳染病防治條例，判處陳女有期徒刑2月。該批雞脖子、牛肉火鍋與台式滷肉飯已由海關沒入銷毀。