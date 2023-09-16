進口蛋風暴延燒，新北市衛生局擴大清查轄內4加蛋品加工廠，發現兩家曾受中央畜產會委託，加工進口蛋品的加工廠缺漏部分進口報單資料，已責令業者盡速補件確認。

新北市衛生局說，目前衛生局已查核轄內共90家賣場超市、超商、雜貨店等蛋品通路，皆無發現陳列進口蛋品，另基於確保產品無虞，衛生局再擴大清查轄內4家蛋品加工廠，均使用國產蛋製成冷藏殺菌液蛋，其中3家兼生產洗選蛋，亦使用國產雞蛋且洗選過程未上蠟。

衛生局另指出，加工廠中有三家「永○蛋品」、「吳○蛋品」及「福○○蛋品」，曾受中央畜產會委託，將來自巴西、土耳其與泰國三地的進口蛋品加工製成冷凍殺菌液蛋，成品已全數送回中央畜產會。

但衛生局發現，「永○蛋品」及「福○○蛋品」有缺漏部分進口報單資料，已責令業者盡速補件確認。衛生局說，若業者後續無法提供缺漏資料，將依食品安全衛生管理法處最高300萬元罰鍰。

衛生局並呼籲中央，應落實源頭管理及主動揭露進口蛋品相關資訊，並要求食品業者確保食品製程符合規定，落實食品先進先出原則及食品驗收品保制度，以確保供應產品安全無虞。