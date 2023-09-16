台中曾先生今天一早騎車外出，等紅燈時看見前方一位女騎士把握時間「拉筋」，雙手在背後合十，軟Q筋骨讓他當場看呆，直呼「太強了！」燈號轉換成綠燈，女騎士立刻鬆開雙手準備騎車，切換自如。照片曝光吸引上萬名網友朝聖，不少網友聯想到動漫《咒術迴戰》，狂喊「領域展開！」也有人笑說「安全帽拿掉說不定臉是朝後的」。

台中曾先生在臉書「路上觀察學院」貼出照片，他今天上午騎車外出，在等紅燈時目睹前方女騎士正在拉筋，女子將雙手在背後合十、交扣，絲毫不費力；綠燈亮起，女騎士立刻鬆開雙手準備騎車，曾男驚呼「綠燈一起步，馬上可以轉換，超強！」

照片曝光後立刻引起上萬人朝聖，許多網友驚呼不可思議，「安全帽拿掉說不定臉是朝後的」、「對啊！她怎麼倒著騎車啊」、「手指向上、大拇指朝外，高手在民間」、「讓人細思極恐！」

也有網友聯想到動漫《咒術迴戰》，笑說「領域展開，自閉圓頓里」、「準備封印了」、「咒術防禦，發動！」

女騎士等紅燈拉筋，雙手在背後合十，網友全看傻。（曾先生提供）