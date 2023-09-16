交通部昨日預告修法，駕駛人的駕照若被吊扣或吊銷，重新領照後會依情節輕重，給予2至6年的有效期限，而非一般人持有的永久有效，新規定預計明年3月1日起上路實施。

台灣駕照太容易取得，汽車駕照通過率超過6成、機車駕照通過率近5成，被指是國內交通死傷嚴重的原因之一，交通部近年多次在駕照制度上做改革。交通部9月15日預告修正「道路交通安全規則」、「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」等規定。

交通部說明，考量我國自2013年7月1日起新領或已領有的各類普通駕駛執照免定期換照已有10年，為加強駕駛執照管理，提升道路交通安全，增訂違規紀錄嚴重者應換發短期駕駛執照，按駕駛人違規程度分級，核發或換發2年、3年或6年有效期間駕駛執照，且須接受道路交通安全講習及繳清罰鍰後，始予發照。

交通部指出，駕照吊銷重新領取後，將換發效期2年的駕照；吊扣1年以上，將換發效期3年的駕照；吊扣1年以下，將換發效期6年的駕照，預計明年3月1日起實施。