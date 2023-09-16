GRAPHIC: Anthony Misiewicz was hit with a line drive and immediately started bleeding. He stood up on his own power and left the game on the cart pic.twitter.com/Do2OeUsI7C — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 16, 2023

洋基中繼投手米西維奇（Anthony Misiewicz）在16日的比賽遇到直擊頭部的強襲球，海盜韓籍打者裴智桓擊出一顆平飛球，擊球初速100.6英里（161.9公里），米西維奇閃躲不及左臉中彈，當場倒地不起。這球彈到右外野形成1分打點安打，米西維奇坐著小車退場，觀眾也鼓掌聲援他（海盜主場），終場洋基7比5獲勝。

米西維奇今年歷經5支球隊，先從皇家被賣到紅雀，再被響尾蛇買走，6月中響尾蛇將他放棄，被老虎接收。老虎7月放棄米西維奇，最後他落到洋基手裡。此戰他表現不佳，第6局登板只解決兩人就失掉3分（包括退場時留下的跑者），自責分率爆到9.00。

遭到時速100英里強襲球打頭相當駭人，雖然大聯盟有設計投手專用的頭盔，但投手為了保持投球動作流暢而不會去使用。米西維奇的頭部被打流血，在海盜隊的幫助下送醫，預備接受進一步診斷。

洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）回到老東家海盜的球場，先發5局失2分完成任務，自責分率2.81，退場時洋基領先2分，但後面就是米西維奇遭到裴智桓敲回追平分。雙方相持至第9局，洋基單局4安加兩次保送拿下4分獲勝。