海保署透過環保艦隊打撈海面垃圾。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署與農業部林業及自然保育署於今（16）日共同響應世界清潔地球日，動員林業署、桃園市政府海岸工程管理處，及海保署3家淨海前哨戰，在全台各地聯合淨灘、淨海及淨林活動。300多人協力清除廢棄物逾1133公斤。

海保署表示，透過環保艦隊打撈海面垃圾、前哨站清除海底廢棄物，以及志工做海岸保安林淨灘與淨林行動，共動員逾300人參與，協力清除廢棄物逾1133公斤，包含一般廢棄物886公斤、資源回收247公斤。

海保署署長黃向文表示，這次活動特別感謝林業署國家森林志工聯誼會於桃園觀音、台中大安、屏東車城，及台東成功等4處保安林進行淨灘及淨林活動，也感謝桃園市海管處協調轄內環保艦隊於永安漁港外海協助海上環境清潔作業。

另外，海保署淨海前哨站於墾丁及小琉球也有潛水淨海活動，讓這場全台串連活動從陸地、岸際、海面到海底區域都有團隊在行動，如同「向海致敬」中明確界定海岸清潔維護統籌單位，透過妥適分工讓維持海岸每吋土地都乾淨。