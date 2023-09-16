中方海軍持續壯大 美國海軍準備好了嗎？

中方新造軍艦頻頻下水，外界以下餃子來形容，而在網上瘋傳的美國海軍情報顯示，中國造艦產能比美國強了232倍。

綜合外電報導，網上曝光的美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）幻燈片顯示，華府擔心中方海軍迅速擴張，產能也續增，能以比美國更快的速度來打造軍艦。

美國智庫傳統基金會（the Heritage Foundation）國防中心（Center for National Defense）海戰和先進技術資深研究員沙德勒（Brent Sadler）說，北京視這10年為戰略機遇，而他看不出美國近期有任何能縮小這差距的跡象。

美國海軍發言人已證實幻燈片的真實性，但也強調，這並不是深入的分析。這位發言人說，幻燈片是海軍情報局根據好些公開情報製作的，而這是中美戰略競爭整體簡報的一部分。這幻燈片提供了中方造艦力的背景和趨勢，它並不是為了深入研究中國商業造船業。而幻燈片顯示，中方船廠產能約為2320萬噸，但美國卻不到10萬噸。此外，幻燈片還對比了中美海軍的戰力結構，其中包括戰艦、潛艦、佈雷艦、兩棲艦和大型作戰支援輔助艦等。

中國軍艦開啓「下餃子」模式

據美國海軍情報局估計，2020年中方有355這類軍艦，而美國有296艘。但這差距料將每5年續增，直到2035年，解放軍有475艘軍艦，而美軍則有305-317艘。幻燈片的另一部分顯示，海軍造艦在中、美造船廠收益的占比，其中美國約占 95%，而中國約占70%。沙德勒說，相關差距也令人擔憂。他指出，中國商用造船業強大蓬勃，可以從中獲取戰略優勢。

他指出，造船業是戰略產業，中國很早就了解這點，首先是建立商業造船業，而這其實正是一切龐大產能的根源。他並強調，其中的教訓在於，沒有商業造船，就無法擁有海軍造船，而中國已發展了30年。至於五角大廈2022年的中國軍力發展報告則指出，中方海軍艦隊到2025年將擁有400艘軍艦，到了2030年，更將擁有440艘。