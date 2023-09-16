中方海軍持續壯大 美國海軍準備好了嗎？

中方新造軍艦頻頻下水，外界以下餃子來形容，而在網上瘋傳的美國海軍情報顯示，中國造艦產能比美國強了232倍。

綜合外電報導，網上曝光的美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）幻燈片顯示，華府擔心中方海軍迅速擴張，產能也續增，能以比美國更快的速度來打造軍艦。

美國智庫傳統基金會（the Heritage Foundation）國防中心（Center for National Defense）海戰和先進技術資深研究員沙德勒（Brent Sadler）說，北京視這10年為戰略機遇，而他看不出美國近期有任何能縮小這差距的跡象。

美國海軍發言人已證實幻燈片的真實性，但也強調，這並不是深入的分析。這位發言人說，幻燈片是海軍情報局根據好些公開情報製作的，而這是中美戰略競爭整體簡報的一部分。這幻燈片提供了中方造艦力的背景和趨勢，它並不是為了深入研究中國商業造船業。而幻燈片顯示，中方船廠產能約為2320萬噸，但美國卻不到10萬噸。此外，幻燈片還對比了中美海軍的戰力結構，其中包括戰艦、潛艦、佈雷艦、兩棲艦和大型作戰支援輔助艦等。

中國軍艦開啓「下餃子」模式

據美國海軍情報局估計，2020年中方有355這類軍艦，而美國有296艘。但這差距料將每5年續增，直到2035年，解放軍有475艘軍艦，而美軍則有305-317艘。幻燈片的另一部分顯示，海軍造艦在中、美造船廠收益的占比，其中美國約占 95%，而中國約占70%。沙德勒說，相關差距也令人擔憂。他指出，中國商用造船業強大蓬勃，可以從中獲取戰略優勢。

他指出，造船業是戰略產業，中國很早就了解這點，首先是建立商業造船業，而這其實正是一切龐大產能的根源。他並強調，其中的教訓在於，沒有商業造船，就無法擁有海軍造船，而中國已發展了30年。至於五角大廈2022年的中國軍力發展報告則指出，中方海軍艦隊到2025年將擁有400艘軍艦，到了2030年，更將擁有440艘。

文章來源：Gap between US, Chinese ship count expected to grow larger by 2035
文章來源：China has the capacity to build PLA combat ships at 200 times the rate that the US can, per leaked US Navy intelligence

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