高市府環保局管轄的4座焚化廠每年可產出18萬公噸焚化爐底渣，經過處理後，都進廠製成可再利用的「粒料」，作為CLSM（控制性低強度回填材料）的工程骨材，初期工程單位多半對於底渣再生粒料持觀望態度，但現在高雄成為全台最多底渣粒料CLSM認證預拌混凝土廠的城市。

高市府環保局表示，高雄市4座垃圾焚化廠年產出約18萬公噸的焚化爐底渣，在妥善篩分處理後可化身為「焚化底渣再生粒料」，作為公共工程使用的一種工程材料或回填料，由於去化是個問題，甚至衍生未按規定回填等弊端，加上初期各工程單位普遍對這項再生材料抱持觀望態度，因此環保局於2018年起創立CLSM預拌混凝土廠認可制度，確保去化不會產生弊端。

環保局指出，初期環保局認證的CLSM預拌混凝土廠僅5家，焚化再生粒料使用量也僅3.7萬公噸。但經環保局在法規增訂焚化再生粒料應摻用比例，並藉由對認可預拌混凝土廠定期現場查核與出料抽驗下，讓工程單位對CLSM摻用的焚化再生粒料來源與品質愈來愈有信心。

到了今年度，高雄已擁有12家環保局認證的CLSM預拌混凝土廠，是全台最多底渣粒料CLSM認證預拌混凝土廠的城市，出貨量每年都穩定達10萬公噸以上，這也堪稱全台之最，顯示高雄市焚化再生粒料作為CLSM的工程骨材在高雄市已成為趨勢。