日本東京都澀谷區知名地標「澀谷109」（SHIBUYA109）百貨，今天疑因地下樓層配電盤引發火災，一度造成附近等待開門營業的民眾騷動，火勢稍後被撲滅，無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，由於必須確認館內安全及進行設備檢查，澀谷109今天休館一天，至於明天起的營業狀況將在官網周知。

這起火警發生在今天上午9時20分左右，相關人員發現澀谷109地下3樓管理設施配電盤冒煙後通報消防單位。

消防單位獲報後出動24輛消防車等車輛，在約20分鐘後撲滅火勢，無人受傷。由於現場配電盤有燒焦痕跡，警視廳將進行詳細調查。

火警發生時正值商場開始營業前，加上今天是日本3天連假的第一天，大樓附近聚集相當多等待開門的人潮，一度引發不小騷動。

一名來自宮城縣的16歲少女說，為了參加在109舉行的活動，今天上午9時45分左右來到這裡，但看到消防車陸續到來，因為不知道發生什麼事感到吃驚。

另一名來自兵庫縣的47歲男性說，大約上午9時30分來到這裡時就看到有煙冒出，後來消防車趕來，心想可能發生什麼事，「雖然可以看到很多人從大樓內出來，但不清楚詳細狀況」。