新竹市為民眾黨執政縣市，也是民眾黨主席柯文哲的家鄉，柯文哲高度重視立委布局。柯文哲原先屬意胞妹柯美蘭參選，柯美蘭近期態度鬆動，正式表態爭取參選，但如今新竹市長高虹安深陷爭議風波，情勢大不如前，柯美蘭投入參選還牽動國民黨立委鄭正鈐選情，黨內出現有不小雜音，令柯文哲頭痛，遲遲無法下決定。

民眾黨原本評估，新竹市為民眾黨執政縣市，是最有機會拿下立委的區域，但尷尬的是，新竹市立委也被視為藍白合作指標區域。據了解，高虹安向柯文哲表達傾向禮讓鄭正鈐，除了基於去年選戰的人情之外，在市政推動上，已與鄭正鈐配合有默契，若是民進黨立委勝選，擔心未來如何爭取市政資源。

有黨內人士建議柯文哲，新竹市長是高虹安，還是要尊重高虹安的意見，高想要跟鄭正鈐合作，而鄭正鈐此次選舉也會選得很辛苦，若新竹派人恐影響鄭人情，國民黨會認為「不講義氣」，柯文哲當下則表達「有道理」。

不過，據了解，柯文哲過去就有意在新竹市推派立委吳欣盈，吳欣盈拒絕後，柯文哲找上柯美蘭，柯美蘭當時意願不大，如今柯美蘭被「撩」起來，主動宣布爭取參選，但隨著高虹安的案件及好友干政爭議不斷，「大環境」已不如從前，導致柯文哲騎虎難下，拿不定主意。

若再以客觀條件評估，柯文哲會找上柯美蘭，就是認為柯美蘭即是「柯文哲的分身」，但同樣遇到選票無法完全移轉問題，據透露，新竹立委藍綠白黃「四腳督」戰局，民調顯示柯美蘭位居第4名，不僅無法勝選，更恐讓民進黨漁翁得利。

據了解，柯文哲日前受訪時表明，黨內徵召有一定程序，就是因為黨內反彈聲浪擺不平，考量不要讓高虹安難做人、不要讓綠營漁翁得利、時機不對等因素，黨內多傾向不要派人，甚至有一派人馬意見更強烈，質疑「哥哥選總統、妹妹選立委」能看嗎？

親柯人士認為，柯文哲陷入長考，他尊重當事人的意願，但同樣認為要照制度走，而令人為難的是，當初是柯文哲自己找上柯美蘭，當然也不可能親自要求柯美蘭退選。

知情人士指出，現在恐要以拖待變，當初謝立功欲參選基隆立委，但是謝立功參選有可能會導致國民黨參選人落馬，最後被以民調勸退，此次也可能會用「謝立功模式」，讓柯美蘭「冷卻」下來。