余天兒子余祥銓經歷姊姊余苑綺病逝之後一夜長大，今年更趕進度宣布結婚當爸，將和小12歲女友柔柔迎來愛的結晶，近日他分享和柔柔出國回台，老婆因為太累竟然進了急診室，讓李亞萍當場擔心爆哭。

余祥銓和柔柔今年初宣布求婚成功訂婚，接著透露柔柔目前已經懷有7個月身孕，將在今年11月生下女寶寶。據《三立新聞網》報導，余祥銓受訪表示先前因想跟老婆共度最後的兩人時光，特別安排了一次出國自助旅行，但因為長時間大量走路，讓挺著孕肚的柔柔身體出狀況，起初腳水腫，回台後還發高燒。

余祥銓和柔柔今年11月將迎來一女。（圖／中時資料照片）

余祥銓說，柔柔因為不想去醫院，起初堅持多喝水會康復，沒想到還是掛急診，讓李亞萍心急如焚大哭，更擔心肚子的寶寶出狀況，送醫才知道是白血球指數太高，導致身體發炎，三天後才痊癒。而即將升格為新手爸爸的余祥銓，先前被柔柔在節目中爆料是豬隊友，亂傳話讓公婆討厭她。

柔柔先前被李亞萍稱讚是聽話的好女孩，兩人沒有婆媳問題，未料柔柔爆料因為跟余祥銓為了吃什麼起爭執，後來李亞萍電話上來問他們要不要下樓吃稀飯？余祥銓則說：「柔柔不想吃飯、她說她什麼都不想吃」，柔柔則喊冤說自己明明說的是「不想吃韓式炸雞」，痛罵老公挑撥她們婆媳感情。