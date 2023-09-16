澎湃新聞報導，中共中紀委周末再打虎。中共中央紀委國家監委網站16日發布消息：黑龍江省政協黨組成員、副主席李海濤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

包括李海濤在內，中央紀委國家監委網站今年公開通報審查調查的中管幹部已增至36人。上述今年被查的36名中管幹部中，在李海濤之前，黑龍江省政協副主席曲敏已於今年6月落馬。

公開資料顯示，李海濤，男，漢族，1963年9月生，黑龍江巴彥人，1984年8月參加工作，1989年2月加入中國共產黨，哈爾濱工業大學管理科學與工程專業在職研究生畢業，管理學博士。

李海濤工作經歷主要集中在黑龍江省內，曾任黑龍江省經委副主任、黨組成員，佳木斯市委副書記、市長，大興安嶺地委書記，黑龍江省政府祕書長、黨組成員，2013年12月任黑龍江省委常委、祕書長，後任黑龍江省委常委、常務副省長，2022年1月當選為黑龍江省政協副主席。